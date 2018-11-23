На Донетчине единственный перинатальный центр третьего уровня остался в Донецке. Новости

На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области нет ни одного перинатального центра третьего уровня, поэтому некоторых беременных направляют рожать в другие регионы. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе заседания коллегии в Краматорске заявила начальник Управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой областной военно-гражданской администрации Наталья Филиппова.

«В настоящее время на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области работают 17 учреждений и отделений, где оказывается перинатальная помощь, в том числе два перинатальных центра второго уровня – в Мариуполе и Покровске», – сказала она.

«В связи с событиями последних лет в регионе единственный перинатальный центр третьего уровня для оказания высокоспециализированной медицинской помощи женщинам и новорожденным остался в Донецке. Отсутствие такого учреждения приводит к направлению беременных и новорожденных в учреждения других областей и город Киев, что нарушает одну из важных составляющих качественной медицинской помощи – своевременность и доступность», – резюмировала Филиппова.

Она также проинформировала, что в Донецкой области некоторые города не выделяют деньги ни на ремонт медицинских учреждений, ни на их обеспечение лекарствами, а уровень младенческой смертности последние 5 лет остается выше, чем в среднем по Украине.

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