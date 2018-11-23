Война на Донбассе и реформы: Президент Словакии выразил поддержку Украине. Новости

Для Словакии Украина не только «хороший сосед» и экономический партнер, а прежде всего – дружественная страна. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 ноября, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве заявил президент Словакии Андрей Киска.

«Это очень непросто, когда с одной стороны идет война, а с другой – нужно проводить реформы. Ситуация на востоке Украины очень болезненная для многих людей, где продолжает гибнуть много людей. Украина вынуждена противостоять в этом военном конфликте. Такая ситуация требует много усилий, поэтому проведение реформ, то, что я услышал о них, меня очень радует, что реформы продолжаются», – сказал он.

Президент Словакии добавил, что сегодня передаст Украине гуманитарную помощь в размере 125 тыс. евро. Он отметил, что 90% импортного газа Украине поставляет именно Словакия и прокомментировал позицию по строительству газопровода «Северный поток-2».

«Словакия всегда подчеркивает, что это не экономический, а политический проект. А это очень важно понять, если кто-то постоянно повторяет, что это только экономический проект. В любом случае – это исключительно политический проект», – подчеркнул президент Словакии.

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