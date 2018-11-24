61% – «ДНР»: В «республиках» посчитали число жителей в октябре. Новости

По состоянию на 1 октября 2018 года в «ДНР» и «ЛНР» проживало 3 млн 751 тыс. 647 чел., из них 61% приходится на «ДНР», 39% – на «ЛНР». По сравнению с данными на 1 августа численность населения сократилось на 4 295 чел. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик».

Так, в «Донецкой народной республике» наличное население на 1 октября составило 2 млн 290 тыс. 005 чел., что на 2 289 чел. меньше, чем проживало на 1 августа. Пропорции городского (95%) и сельского (5%) населения остаются неизменными.

Большее всего жителей приходится на города Донецк, Макеевка и Горловка.

Численность населения в городах (с учетом поселков

в их составе) на 01.10.2018

Донецк 949 637 чел. 41% от общего числа населения Макеевка 374 000 чел. 16% Горловка 261 784 чел. 11% Енакиево 119 856 чел. 5% Харцызск 98 489 чел. 4% Торез (после переименования – Чистяково) 75 949 чел. 3% Снежное 66 440 чел. 3% Шахтерск(без учета района) 57 434 чел. 3% Ясиноватая 43 703 чел. 2% Кировское (после переименования – Крестовка) 27 507 чел. 1% Дебальцево 25 401 чел. 1% Докучаевск 23 706 чел. 1% Ждановка 12 677 чел. 1%

Наиболее населенные районы – Старобешевский и Амвросиевский.

Численность населения в районах на 01.10.2018

Старобешевский 48 117 чел. 2% от общего числа населения Амвросиевский 42 891 чел. 2% Новоазовский 29 417 чел. 1% Шахтерский (без учета г. Шахтерск) 18 441 чел. 1% Тельмановский 14 556 чел. 1%

«Луганской народной республике» наличное население на 1 октября составляет 1 млн 461 тыс. 642 чел., что на 2 006 чел. меньше, чем наличное население на 1 октября составляет 1 млн 461 тыс. 642 чел., что на 2 006 чел. меньше, чем проживало на 1 августа . В «ЛНР» городское население составляет 94%, сельское – 6%.

Большее всего жителей приходится на город Луганск.

Численность населения в городах (с учетом поселков

в их составе) на 01.10.2018

Луганск 433 100 чел. 30% от общего числа населения Красный Луч (после переименования – Хрустальный) 116 666 чел. 8% Алчевск 105 337 чел. 7% Краснодон (после переименования – Сорокино, без учета района) 98 365 чел. 7% Свердловск (после переименования – Должанск, без учета района) 93 963 чел. 6% Стаханов (после переименования – Кадиевка) 86 244 чел. 6% Ровеньки 79 918 чел. 5% Антрацит (без учета района) 73 998 чел. 5% Брянка 50 475 чел. 3% Первомайск 36 776 чел. 3% Кировск (после переименования – Голубовка) 31 758 чел. 2%

Наиболее населенные районы – Перевальский и Лутугинский.

Численность населения в районах на 01.10.2018

Перевальский 67 060 чел. 5% от общего числа населения Лутугинский 63 778 чел. 4% Славяносербский 47 720 чел. 3% Антрацитовский (без учета г. Антрацит) 29 038 чел. 2% Краснодонский (без учета г. Сорокино) 28 089 чел. 2% Свердловский (без учета г. Должанск) 11 339 чел. 1% Попаснянский 5 372 чел. 0,4% Станично-Луганский 2 646 чел. 0,2%

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