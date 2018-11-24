61% – «ДНР»: В «республиках» посчитали число жителей в октябре. Новости

По состоянию на 1 октября 2018 года в «ДНР» и «ЛНР» проживало 3 млн 751 тыс. 647 чел., из них 61% приходится на «ДНР», 39% – на «ЛНР». По сравнению с данными на 1 августа численность населения сократилось на 4 295 чел. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик».
Так, в «Донецкой народной республике» наличное население на 1 октября составило 2 млн 290 тыс. 005 чел., что на 2 289 чел. меньше, чем проживало на 1 августа. Пропорции городского (95%) и сельского (5%) населения остаются неизменными.
Большее всего жителей приходится на города Донецк, Макеевка и Горловка.
Численность населения в городах (с учетом поселков
в их составе) на 01.10.2018
Донецк
949 637 чел.
41% от общего числа населения
Макеевка
374 000 чел.
16%
Горловка
261 784 чел.
11%
Енакиево
119 856 чел.
5%
Харцызск
98 489 чел.
4%
Торез (после переименования – Чистяково)
75 949 чел.
3%
Снежное
66 440 чел.
3%
Шахтерск(без учета района)
57 434 чел.
3%
Ясиноватая
43 703 чел.
2%
Кировское (после переименования – Крестовка)
27 507 чел.
1%
Дебальцево
25 401 чел.
1%
Докучаевск
23 706 чел.
1%
Ждановка
12 677 чел.
1%
Наиболее населенные районы – Старобешевский и Амвросиевский.
Численность населения в районах на 01.10.2018
Старобешевский
48 117 чел.
2% от общего числа населения
Амвросиевский
42 891 чел.
2%
Новоазовский
29 417 чел.
1%
Шахтерский (без учета г. Шахтерск)
18 441 чел.
1%
Тельмановский
14 556 чел.
1%
Большее всего жителей приходится на город Луганск.
Численность населения в городах (с учетом поселков
в их составе) на 01.10.2018
Луганск
433 100 чел.
30% от общего числа населения
Красный Луч (после переименования – Хрустальный)
116 666 чел.
8%
Алчевск
105 337 чел.
7%
Краснодон (после переименования – Сорокино, без учета района)
98 365 чел.
7%
Свердловск (после переименования – Должанск, без учета района)
93 963 чел.
6%
Стаханов (после переименования – Кадиевка)
86 244 чел.
6%
Ровеньки
79 918 чел.
5%
Антрацит (без учета района)
73 998 чел.
5%
Брянка
50 475 чел.
3%
Первомайск
36 776 чел.
3%
Кировск (после переименования – Голубовка)
31 758 чел.
2%
Наиболее населенные районы – Перевальский и Лутугинский.
Численность населения в районах на 01.10.2018
Перевальский
67 060 чел.
5% от общего числа населения
Лутугинский
63 778 чел.
4%
Славяносербский
47 720 чел.
3%
Антрацитовский (без учета г. Антрацит)
29 038 чел.
2%
Краснодонский (без учета г. Сорокино)
28 089 чел.
2%
Свердловский (без учета г. Должанск)
11 339 чел.
1%
Попаснянский
5 372 чел.
0,4%
Станично-Луганский
2 646 чел.
0,2%
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