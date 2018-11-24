61% – «ДНР»: В «республиках» посчитали число жителей в октябре. Новости

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61% – «ДНР»: В «республиках» посчитали число жителей в октябре

ДН

24.11.18 16:46dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

По состоянию на 1 октября 2018 года в «ДНР» и «ЛНР» проживало 3 млн 751 тыс. 647 чел., из них 61% приходится на «ДНР», 39% – на «ЛНР». По сравнению с данными на 1 августа численность населения сократилось на 4 295 чел. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик».

Так, в «Донецкой народной республике» наличное население на 1 октября составило 2 млн 290 тыс. 005 чел., что на 2 289 чел. меньше, чем проживало на 1 августа. Пропорции городского (95%) и сельского (5%) населения остаются неизменными.

Большее всего жителей приходится на города Донецк, Макеевка и Горловка.

Численность населения в городах (с учетом поселков
в их составе) на 01.10.2018

Донецк

949 637 чел.

41% от общего числа населения

Макеевка

374 000 чел.

16%

Горловка

261 784 чел.

11%

Енакиево

119 856 чел.

5%

Харцызск

98 489 чел.

4%

Торез (после переименования – Чистяково)

75 949 чел.

3%

Снежное

66 440 чел.

3%

Шахтерск(без учета района)

57 434 чел.

3%

Ясиноватая

43 703 чел.

2%

Кировское (после переименования – Крестовка)

27 507 чел.

1%

Дебальцево

25 401 чел.

1%

Докучаевск

23 706 чел.

1%

Ждановка

12 677 чел.

1%

Наиболее населенные районы – Старобешевский и Амвросиевский.

Численность населения в районах на 01.10.2018

Старобешевский

48 117 чел.

2% от общего числа населения

Амвросиевский

42 891 чел.

2%

Новоазовский

29 417 чел.

1%

Шахтерский (без учета г. Шахтерск)

18 441 чел.

1%

Тельмановский

14 556 чел.

1%

В «Луганской народной республике» наличное население на 1 октября составляет 1 млн 461 тыс. 642 чел., что на 2 006 чел. меньше, чем проживало на 1 августа. В «ЛНР» городское население составляет 94%, сельское – 6%.

Большее всего жителей приходится на город Луганск.

Численность населения в городах (с учетом поселков
в их составе) на 01.10.2018

Луганск

433 100 чел.

30% от общего числа населения

Красный Луч (после переименования – Хрустальный)

116 666 чел.

8%

Алчевск

105 337 чел.

7%

Краснодон (после переименования – Сорокино, без учета района)

98 365 чел.

7%

Свердловск (после переименования – Должанск, без учета района)

93 963 чел.

6%

Стаханов (после переименования – Кадиевка)

86 244 чел.

6%

Ровеньки

79 918 чел.

5%

Антрацит (без учета района)

73 998 чел.

5%

Брянка

50 475 чел.

3%

Первомайск

36 776 чел.

3%

Кировск (после переименования – Голубовка)

31 758 чел.

2%

Наиболее населенные районы – Перевальский и Лутугинский.

Численность населения в районах на 01.10.2018

Перевальский

67 060 чел.

5% от общего числа населения

Лутугинский

63 778 чел.

4%

Славяносербский

47 720 чел.

3%

Антрацитовский (без учета г. Антрацит)

29 038 чел.

2%

Краснодонский (без учета г. Сорокино)

28 089 чел.

2%

Свердловский (без учета г. Должанск)

11 339 чел.

1%

Попаснянский

5 372 чел.

0,4%

Станично-Луганский

2 646 чел.

0,2%

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