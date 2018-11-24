Потрескавшийся и полузасохший: Как сегодня выглядит бульвар Шахтостроителей в Донецке (Фото). Новости

Бульвар Шахтостроителей находится в Калининском районе ныне неподконтрольного украинской власти Донецка. Он расположен между проспектами Мира и Ильича.

Эту часть города начали застраиваться в послевоенное время. А в 60-х годах прошлого века Калининский район превратился в грандиозную строительную площадку. На цветной аэрофотосъемке Донецка можно увидеть недавно проложенный бульвар Шахтостроителей (в правой части снимков).

В советское время бульвар был довольно популярным местом. Масса зелени, пешеходная зона с лавочками привлекали немало народа близлежащих микрорайонов. Время от времени проводились ремонтные работы, но облик территории менялся незначительно. Перед войной предполагалась коренная реконструкция бульвара, но реализовать задуманное не успели.

Сейчас бульвар Шахтостроителей имеет не очень презентабельный вид. Потрескавшийся асфальт, полузасохшие деревья, требующие обновления газоны... Надо сказать, что в прошлом году на бульваре провели замену бордюров. Но это и все изменения за 4,5 года при «ДНР».