Ситуация на пунктах пропуска утром 23 ноября: Проезда ожидали 135 авто. Новости

Сегодня утром, 24 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 ноября через КПВВ последовало 45500 человек и 5400 транспортных средств:

«Майорск» – 10025 человек и 1070 транспортных средств;

«Марьинка» – 9665 человек и 1520 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9365 человек и 1675 транспортных средств;

«Гнутово» – 4760 человек и 1170 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 11725 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 0/40;

«Марьинка» – 0/40;

«Новотроицкое» – 0/30;

«Гнутово» – 15/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Администратор: «8:08. Доброе утро. Вчера с 8 утра по днр простояли с Горловки в Украину до вечера. были 31-ми на закрытие. Не проехало 100+ машин. Сегодня приехали к 5:00 по днр. Стоим в первой 50-ке. За нами машин очень много, за поворотом. Хвоста не видно. Прибывают интенсивно. Льготы 20+ Ситуация на 6:00. (Майорск)».

Анжела: «9:06. Машинная очередь до ул Треугольной, это сегодня»;

Администратор: «9:19. Майорск в Донецк машин 50. Впереди перекупы, первые поехали».

КПВВ «Марьинка»:

Екатерина: «9:08. На мосту хвост, очень далеко»;

Администратор: «9:19. Каргил наверху моста общая, льготы дофига. Каргил глухо. Такого никогда не было. Кошмар».

КПВВ «Новотроицкое»:

Инесса: «8:11. Очередь до рынка»;

Администратор: «9:23. На Еленовке очередь до рынка, за церковь. Это нереально, не едьте».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.