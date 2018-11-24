Ситуация на пунктах пропуска днем 24 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 24 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Администратор: «13:11. Горловка в Украину. На первом шлагбауме до 50 машин, в последний час пошло движение. Видимо, льгота проехала... Машины только в основной очереди есть».

КПВВ «Марьинка»:

Татьяна: «11:15. Пеших на данный момент человек 200. 35-40 чел. каждые 40 мин. пропускают»;

Администратор: «12:21. На Каргилле на мосту основная льгота вполовину. Движения нет»;

Наталья: «13:13. Сегодня меньше пеших, я так поняла за 2-3 часа можно пройти, а на машине проехать за день нереально;

Наталия: «13:56. Стоим… Основная на мосту, льгота вполовину… Движения нет»;

Администратор: «14:12. В 11 подъехали на Каргилл в Донецк. Еще не проехали, хоть и машин мало. Ооочень медленно пропускают».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: :12:18. Еленовка на выезд 160 основная и 50 льготная + на проверке».

КПВВ «Гнутово»:

Администратор: «10:20. Октябрь – очередь до Куликово»;

Раиса: «10:57. Вчера когда мы утром подъехали на Октябрь, очередь заходила в Куликово. В 2 часа возвращались, очереди уже не было. Так что проехать на Октябре возможно»;

Катерина: «12:21. Льготы три, общая до камышей».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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