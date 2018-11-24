Донбасс из-за действий России может остаться без питьевой воды, – Тука. Новости

Из-за затопления шахты «2-бис» во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) в регионе может произойти серьезная экологическая катастрофа. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола в Киеве рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Сейчас, к сожалению, мы имеем очередную угрозу. Около Горловки есть давно не работающая шахта "2-бис" . Сейчас принято решение о прекращении водоотведения с этой шахты. Это для нас привычное явление: там уже затоплено 42 шахты. Но в этом конкретном случае наибольшей угрозой является то, что это единственная шахта, которая фактически расположена под каналом, который осуществляет водообеспечение Донецка, а затем Мариуполя. Если произойдет разрушение этого канала, то под угрозу становится водообеспечение всего Донбасса, как региона в целом», – пояснил он.

Тука напомнил, что на переговорах в Минске украинская сторона и ее международные партнеры неоднократно обращались с предложениями провести исследования шахт, в которых прекращено водоотведение, чтобы спрогнозировать последствия и помочь решить эти проблемы. Однако получали отказы.

«Еще работая на Луганщине, я встречался с немецкими специалистами, которые приезжали, исследовали территории шахт, которые расположены на нашей стороне, но РФ как тогда, так и сейчас категорически отказывается допускать к обследованию международных наблюдателей», – резюмировал он.

Ранее Тука сообщил, что в официальных внутренних документах, регламентирующих управление «республиками» со стороны России, данные самопровозглашенные наименования называются пренебрежительно Т-1 и Т-2.

Напомним, что «схлопывание» рудника шахты «2-бис» и провал русла канала в ртутную шахту может обернуться катастрофой для всех. Шахтные воды с соединениями ртути могут попасть в водоносные слои.

Канал Северский Донец ‒ Донбасс через линию фронта несет питьевую воду для всего региона. Русло канала было многократно пробито при артиллерийских обстрелах, негерметично и последние 4 года толком не ремонтировалось. Мониторинг канала в этих местах невозможен, зато возможна инфильтрация в него всего чего угодно – от фенольных отходов при прорыве дамбы под Новогродовкой до шахтных вод с примесями солей (и в перспективе ртутных, радиоактивных, биохимических отходов). Ближайшие фильтровальные станции, где теоретически можно сделать анализы и это выяснить, находятся на расстоянии в несколько десятков километров – Донецкая и Макеевская (неподконтрольная Украине территория Донецкой обл.).

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