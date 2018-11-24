Нет политического решения: Красный Крест готов оказать содействие в выплате пенсий жителями на неподконтрольном Донбассе . Новости

Международный комитет Красного Креста готов оказать содействие в вопросе получения пенсий жителями временно неподконтрольных украинскому правительству территорий, которые не имеют возможности выезжать на подконтрольную правительству территорию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола в Киеве рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Такие идеи есть, и мы их успешно обговариваем. Ожидаем только политического решения. Мы можем с Красным Крестом имплементировать это», – подчеркнул Тука.

При этом он отметил, что практически на всех ток-шоу их участники говорят о невозможности выплат пенсий на неподконтрольной украинскому правительству территории, используя разнообразные аргументы. И никто не пытается найти способ, как выплатить людям их пенсии.

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