Рожденные в «Л-ДНР»: Почти 60% детей не имеют украинских свидетельств о рождении. Новости

На временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей 57% рожденных детей не имеют свидетельств о рождении украинского образца. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря.

«Сейчас 57% детей, которые родились на неподконтрольной территории, не имеют украинского свидетельства о рождении. 57% – это де-факто граждане Украины, которых государство не признает таковыми, т. к. им выданы местные "документы-заменители"», – сказал Немыря.

Как заметила в ходе круглого стола замглавы Агентства ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун, есть дорогие процедуры, на которые в государственном бюджете Украины нет средств. Но выдача украинских свидетельств о рождении – это доступная для государства процедура. «На неподконтрольной территории рождаются дети, их нужно принять в украинское общество. Их сейчас 57%. Не так дорого было бы выдать им свидетельства о рождении», – призвала Калхун.

Отметим, что нет полных данных о рождаемости в «Л-ДНР». При этом известно, что с начала 2018 года в «республиках» родилось 14,5 тыс. детей: в «ДНР» за период с 1 января по 21 ноября – 9 581 ребенок, в «ЛНР» с 1 января по 30 сентября – 4 919 детей.

При этом, по данным ООН, около 42 тыс. детей на неподконтрольной украинским властям части Донбасса, родившихся со 2-й половины 2014 года, не имеют украинских свидетельств о рождении.

Напомним, что брак, заключенный в «Л-ДНР», является нелегитимным. В этом случае при регистрации на подконтрольной Украине территории ребенок, рожденный в данном браке, будет считаться рожденным без отца, а молодая мама – матерью-одиночкой.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 октября 2018 года в «ДНР» и «ЛНР» проживало 3 млн 751 тыс. 647 чел., из них 61% приходится на «ДНР», 39% – на «ЛНР».

Читайте также: