Ситуация на пунктах пропуска утром 25 ноября: Проезда ожидали 150 авто. Новости

Сегодня утром, 24 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины 24 ноября через КПВВ последовало 38,5 тысячи человек и 5000 транспортных средств:
- «Майорск» – 8840 человек и 1100 транспортных средств;
- «Марьинка» – 8635 человек и 1315 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 8060 человек и 1620 транспортных средств;
- «Гнутово» – 3890 человек и 1035 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 9125 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорск» – 0/40;
- «Марьинка» – 0/60;
- «Новотроицкое» – 0/30;
- «Гнутово» – 0/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
- Катя: «8:19. Людей пеших мало. Меньше, чем пол навеса в сторону Украины».
КПВВ «Марьинка»:
- Екатерина: «8:57. Просто ууууужааассссссс!!!!!».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Дмитрий: «6:22. Очередь до поворота»;
- Администратор: «8:36. Еленовка, очередь от церкви»;
- Неля: «8:53. Муж выехал в 5 утра. Уже в Украине. По общей очереди»;
- Владимир: «9:14. Выезд в Украину льготная 5 машин, общая между вторым и третьим туалетом. Пропускают быстро».
КПВВ «Гнутово»:
- Ярослав: «Из Донецка около 20 авто».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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