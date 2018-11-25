Ситуация на пунктах пропуска утром 25 ноября: Проезда ожидали 150 авто. Новости

Сегодня утром, 24 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины 24 ноября через КПВВ последовало 38,5 тысячи человек и 5000 транспортных средств:

«Майорск» – 8840 человек и 1100 транспортных средств;

«Марьинка» – 8635 человек и 1315 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 8060 человек и 1620 транспортных средств;

«Гнутово» – 3890 человек и 1035 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9125 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 0/40;

«Марьинка» – 0/60;

«Новотроицкое» – 0/30;

«Гнутово» – 0/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Катя: «8:19. Людей пеших мало. Меньше, чем пол навеса в сторону Украины».

КПВВ «Марьинка»:

Екатерина: «8:57. Просто ууууужааассссссс!!!!!».

КПВВ «Новотроицкое»:

Дмитрий: «6:22. Очередь до поворота»;

Администратор: «8:36. Еленовка, очередь от церкви»;

Неля: «8:53. Муж выехал в 5 утра. Уже в Украине. По общей очереди»;

Владимир: «9:14. Выезд в Украину льготная 5 машин, общая между вторым и третьим туалетом. Пропускают быстро».

КПВВ «Гнутово»:

Ярослав: «Из Донецка около 20 авто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.