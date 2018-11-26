И там сепары, и тут: Эксперт призвал табуировать тему «отрезания» Донбасса. Новости

Тема «отрезания» неподконтрольной Украине части Донбасса должна быть запрещена в обществе, вплоть до уголовной ответственности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такое мнение в ходе круглого стола в Киеве озвучил директор Института глобальных трансформаций Алексей Семений.

«С 2014 года в Украине и по отношению к Донбассу, и по отношению к Крыму была занята позиция "отрезания". Нравится это кому-то или нет, но это, к сожалению, так», – констатировал эксперт.

Далее он остановился на том, как противодействовать данной тенденции.

«Во-первых, нужно делать акцент на социально-экономическом развитии Донбасса, чтобы люди "там" [за линией разграничения] увидели, даже сравнивая с Россией, что здесь, на подконтрольной территории, есть будущее», – продолжил Семений.

Второй момент касается отношения к Украине людей, живущих за линией разграничения. «Много сигналов поступает, что они ощущают (и они правы в этом), что большая часть власти тут, в Киеве, их не хочет. И у нас, здесь, должен начаться серьезный разговор с нашими, находящимися здесь, сепаратистами (так я их назову). Это те, которые говорят, что нужно кого-то выбросить, отрезать, и при этом они считают себя «щирими українцями» и "самыми" патриотами, и что сепары только "там". Для меня же: и там сепары, и тут сепары. Причем, мне не нравятся ни первые, ни вторые», – сказал политолог.

Семений считает, что общество должно переходить на уровень, на котором подобные заявления об отсечении какой-либо части страны табуировались. «Чтобы люди, высказывающие такое мнение, начали понимать, что это табу, что общество это не воспринимает. Вплоть до уголовных дел, исков в суд. Даже, например, если важные постановления, законопроекты не вносятся на рассмотрение в Верховную Раду только потому, что на спикера или вице-спикера не та муха села – просто подавать иск в суд. Чтобы человек понял, что такое нельзя делать, вне зависимости, какие у тебя политические мысли, эмоции, амбиции ни были бы», – пояснил он.

«То есть это понимание должно быть на уровне как – руки нужно мыть. Поэтому доносить это нужно всеми возможными путями – через телевидение, через иные СМИ, социальные сети. И если кто-то посмеет заявить что-то в таком духе, то общество его будет осуждать, а некоторые, может даже, плевать в лицо – чтобы просто это останавливало людей от подобных заявлений. Сейчас же люди, которые позволяют себе эту безбашенность, не понимают, что их слова могут иметь обратную реакцию», – заявил политолог.

Также, по мнению Семения, чтобы вернуть «тех» людей, нужно, чтобы они ощутили, что в Украине тема реинтеграции, возвращения Донбасса является приоритетной. «И этот мессидж будет быстро передан "туда", потому что человеческие связи по обе стороны линии разграничения не прерываются, не разрываются. Все идеи гораздо быстрее доходят на уровне "людской почты", когда люди пересекают линию разграничения, звонят друг другу, и просто рассказывают, какова жизнь здесь, какова жизнь "там"», – отметил эксперт.

Причем, для эффективности, тема реинтеграции Донбасса должна быть вписана в круг задач одной из ключевых должностей в руководстве страны. «Вопрос реинтеграции нужно усилить на уровне института власти – не важно, на уровне центрального органа исполнительной власти, или ввести в круг задач вице-премьера. Т.е. в госаппарате реинтеграция Донбасса должна быть отражена как один из приоритетов. Ведь принцип бюрократической машины каков: когда ты фиксируешь, что это одно из твоих заданий, например, вице-премьера, то соответственно как минимум те, кто находятся под тобой, начнут двигаться. Иначе, будет как сейчас, когда Министерство по вопросам временно оккупированных территорий очень часто просто отфуболивают, начиная от Минфина и всех остальных. Со всем уважением к сотрудникам МинВОТ, которые часто предлагают разумные вещи, но они бьются головой о стену. А бюрократа, когда он находится на уровне вице-премьера, очень опасно отфутболить», – подчеркнул Семений.