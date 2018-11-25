Прикольный катафалк: В Донецке на машинах предлагают нарисовать Захарченко, Гиви и Моторолу (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке студия аэрографии AEROMIX предложила желающим нарисовать на автомобилях командиров незаконных вооруженных формирований Арсения Павлова («Моторолу»), Михаила Толстых («Гиви»), а также «главу ДНР» Александра Захарченко. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте объявлений.

В социальных сетях пользователи комментируют предложение:

Саня: «Хозяину такого принта на автомобиле – судьба налепленного "героя" в подарок»;

Сніданочок: «100% водитель такой мотогандолы живой труп»;

Скажений: «Как катафалк неплохо смотрится»;

Карина: «Машина в будущее, пусть Пушку подарят авось и»;

Марина: «Ух ты, всех жмуров намалювали, прикольный катафалк»;

Городской: «Машина доставки кафе "сепар"?»;

Юрій: «Этот автомобиль готов стать могильной плитой. Осталось перевернуть и закопать».

При этом в комментариях пользователи призывают жаловаться на контент:

Город: «Під ім'ям автора об'яви на сайті олх є маленький червоний напис "Скарга", тисните з формулюванням "Розповсюдження товарів/послуг, що пропагують тероризм і діяльність незаконних збройних формувань"»;

Dima: «Подавайте жалобу на объявление».

Через некоторое время объявление было заблокировано:

Напомним, в штабе ООС считают, что командиров незаконных вооруженных формирований Арсения Павлова («Моторолу») и Михаила Толстых («Гиви»), а также «главу ДНР» Александра Захарченко ликвидировали российские спецслужбы – чтобы убрать тех, кто мог свидетельствовать против РФ в суде в Гааге.

Напомним, 31 августа в центре Донецка произошел взрыв, соответствующие фото появились в соцсети. Со временем выяснилось, что взрыв прогремел в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев.

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