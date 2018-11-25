На грани выживания: Тука рассказал о местах компактного проживания переселенцев. Новости

В Украине в местах компактного проживания (МКП) переселенцы находятся на грани выживания. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука.
«Локации, где есть возможность проживать переселенцам, есть, но лучше бы их не было. С моей точки зрения это позорные явления. Называются они на бюрократическом сленге "места компактного проживания". Эти места расположены по всей территории Украины. По большей части, это бывшие санатории, пансионаты, детские лагеря. В худшем случае, это так называемые "контейнерные городки"», – сказал он.
По словам Туки, время от времени он посещает эти МКП. «У людей там возмущение и все», – отметил он.
По мнению замминистра, чтобы оценить ситуацию, журналистам стоит посетить МКП и собственными глазами увидеть, в каких условиях живут люди. «Это просто на грани выживания. Это не существование, а на грани выживания. И старики, и молодые, и с детьми. Например, я был в Житомирской области в бывшем санатории, там в одном корпусе живут и дети, и люди пожилого возраста, и вместе с тем там есть семья, которая ведет асоциальный способ жизни. При помощи полиции пока что можно справиться и навести порядок. Приехали, поругали – день, два, три – спокойно. А потом снова начинается пьянка, ругань, драки. Ситуация крайне неудовлетворительная», – рассказал Георгий Тука.
Напомним, по мнению волонтера Оксаны Сухоруковой, пример Грузии показывает, что переселенцев не надо размещать в местах компактного поселения. В замкнутых группах во всем мире такие поселения превращаются в гетто.
Как сообщалось ранее, модульные городки, построенные в Украине как временное жилье для вынужденных переселенцев с Донбасса, становятся депрессивными гетто, а сроки их эксплуатации истекают. А в Благотворительном фонде «Право на защиту» сообщали, что переселенцы продолжают прибывать в модульный городок в Никополе (Днепропетровская обл.).
По словам замминистра МинВОТ Юрия Гримчака, в Украине отказались от создания мест компактного проживания переселенцев, так называемых городков, чтобы недопустить создания гетто.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Українська політика»
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