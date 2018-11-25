Ситуация на пунктах пропуска днем 25 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на сегодня, днем 25 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка»:
- Аля: «12:16. Льготников много. Движения в час по чайной ложке»;
- Администратор: «13:07. Каргил из Донецка 150машин +100 льгота. Из Украины 60 машин»;
- Виктория: «13:21. Марьинка на Донецк 10 машин»;
- Администратор: «13:44. Каргил из Донецка основная до середины моста, льготы до моста».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Администратор: «12:11. На Еленовке машин больше 100, льготных 10»;
- Администратор: «13:39. На Донецк на Новотроицком почти никого, на Еленовке сейчас 20 машин».
КПВВ «Гнутово»:
- Администратор: «13:12. Октябрь в сторону Мариуполя 10-15 машин, Гнутово на Марик до 15 машин. Дорога просто УЖАС, местами до полной остановки».
КПВВ «Станица Луганская»:
- Татьяна: «13:13. По состоянию на 12 часов: без очередей с двух сторон».
О ситуации на КПВВ «Майорск» на данный момент не сообщается.
Читайте также:
Комментарии