Ситуация на пунктах пропуска днем 25 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 25 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Аля: «12:16. Льготников много. Движения в час по чайной ложке»;

Администратор: «13:07. Каргил из Донецка 150машин +100 льгота. Из Украины 60 машин»;

Виктория: «13:21. Марьинка на Донецк 10 машин»;

Администратор: «13:44. Каргил из Донецка основная до середины моста, льготы до моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «12:11. На Еленовке машин больше 100, льготных 10»;

Администратор: «13:39. На Донецк на Новотроицком почти никого, на Еленовке сейчас 20 машин».

КПВВ «Гнутово»:

Администратор: «13:12. Октябрь в сторону Мариуполя 10-15 машин, Гнутово на Марик до 15 машин. Дорога просто УЖАС, местами до полной остановки».

КПВВ «Станица Луганская»:

Татьяна: «13:13. По состоянию на 12 часов: без очередей с двух сторон».

О ситуации на КПВВ «Майорск» на данный момент не сообщается.

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