Мышиный помет и ржавчина: Горловчанке выдали российскую гумпомощь для ребенка (Фото). Новости

В наборе гуманитарной помощи из России для ребенка жительница временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки (Донецкая обл.) обнаружила мышиный помет и консервы, изгрызенные мышами, все в ржавчине, вздувшиеся детские консервы с мясным пюре. Об этом она написала в социальных сетях дополнив пост фото.
Она также отмечает, что коробка с продуктами имела очень неприятный запах.
«Получила гуманитарку на Бессарабке от года до 3-х, пришла домой, открыла коробку и не поняла: из коробки воняло чем-то непонятным. Приглядевшись, обнаружила, что коробка прогрызена мышами, банки с мясными пюре вздутые, пустые и облеплены какими-то мeлкими то ли жучками, то ли личинками, непонятно чем вообще. Вонь стоит невероятная! Половина этих жучков дохлые, облепили все банки! Фото прилагаю. Будьте бдительнее, чем я», – написала она.
В комментариях пользователи возмущаются.
- Светлана: «Капец»;
- Алекса: За такую гуманитарку, по закону военного времени, а время как раз именно военное, "гуманитарщика" к стенке»;
- Инна: «Кошмар какой, неуважение к людям. Если бесплатно, можно так унижать людей, которые сейчас в тяжелой ситуации? Как к свиньям... Обидно за людей наших»;
- Александр: «Это не личинки, это мышиное или крысиное дерьмо...»;
- Владимир: «...мля, как собакам кости...»;
- Федор: Нормальная российская еда! И за такую спасибо скажите, скоро и этого может не быть»;
- Татьяна: «А вы разве не видели какую коробку вам дали, тем более там еще и упаковка имеется. Могу и фото скинуть, как выдают детскую гуманитарку»;
- Елена: «Господи, жуть какая. Я тоже получила. Но вроде у меня все в порядке было».
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