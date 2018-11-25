Мышиный помет и ржавчина: Горловчанке выдали российскую гумпомощь для ребенка (Фото). Новости

В наборе гуманитарной помощи из России для ребенка жительница временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки (Донецкая обл.) обнаружила мышиный помет и консервы, изгрызенные мышами, все в ржавчине, вздувшиеся детские консервы с мясным пюре. Об этом она написала в социальных сетях дополнив пост фото.

Она также отмечает, что коробка с продуктами имела очень неприятный запах.

«Получила гуманитарку на Бессарабке от года до 3-х, пришла домой, открыла коробку и не поняла: из коробки воняло чем-то непонятным. Приглядевшись, обнаружила, что коробка прогрызена мышами, банки с мясными пюре вздутые, пустые и облеплены какими-то мeлкими то ли жучками, то ли личинками, непонятно чем вообще. Вонь стоит невероятная! Половина этих жучков дохлые, облепили все банки! Фото прилагаю. Будьте бдительнее, чем я», – написала она.

В комментариях пользователи возмущаются.