Мариуполь предновогодний: Нарядить елочку выльется «в копеечку» (Фото). Новости

До Нового года чуть более месяца, и в торговых центрах Мариуполя открылись «новогодние» отделы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», в тематических отделах есть, чем полюбоваться, и во что погрузиться. Ассортимент товара велик, так же, как и разброс цен на него.

Первым делом, конечно, взгляд привлекают искусственные ели. Самые разные – большие, маленькие, зеленые, заснеженные. Стоимость новогодней красавицы зависит от производителя, «пушистости», высоты. Цена самой маленькой елочки высотой менее метра (производство Китай) колеблется в пределах 100-150 грн.

2-метровую пушистую ель украинского производства можно приобрести за 1800-2000 грн, такую же, изготовленную в Польше, – за 4-4,5 тыс. грн. За 4-метровую пушистую красавицу, практически неотличимую от настоящей – с шишками, снежком – придется выложить от 14 до 16 тыс. грн.

Те, кто не желает приобретать елку, может выбрать рождественский венок, сплетенный из еловых веток: заснеженные и зеленые, с шишками, с ягодками… Стоимость – от 250 грн. В качестве эконом-варианта предлагаются сосновые веточки по цене от 35 грн.

В отделах, посвященных самому главному зимнему празднику, в большом множестве мерцают новогодние гирлянды. Разнообразие их поражает. Как, впрочем, и цена. Самую маленькую (длиной в 1 метр) можно купить за 150 грн. Чем длиннее мерцающая цепочка, тем выше цена – 300 грн, 800…, 1500…, 4000… Струящиеся вниз сосульки стоят от 300 до 400 грн, за мерцающий «водопад» придется заплатить порядка 500 грн.

Неискушенному глазу трудно справиться с огромным множеством предлагаемых новогодних украшений. Пластмассовые игрушки и шары дешевле, стеклянные – дороже. Набор из 6-ти штук небольших пластмассовых шариков можно купить за 160 грн. Шарики, предлагаемые «в розницу» (не набором), очень красивы, цена этой прелести от 30 до 60 грн за штуку. Комплект из двух шаров (диаметров 8 см) стоит от 220 грн, один 10-сантиметровый в диаметре шар – от 110 грн, за 20-сантиметрового красавца придется выложить 250-300 грн.

Выбор снежинок – огромен. Стоимость белоснежных красавиц разная: от 20 грн (самая маленькая) до 300 грн (большая).

Бантики на елку можно купить по цене от 30 до 60 грн за штуку. Дождик – от 15 грн до 30 грн, блестящая мишура (снежок) – от 40 грн до 80 грн за штуку: чем пушистее и длиннее – тем дороже.

Верхушка на елку (звезда или наконечник) – от 140 грн до 350 грн.

Стоимость фигурок под елку – олени, белочки, медвежата и др. – стартует от 90 грн (чем больше по размеру – тем дороже). Впечатляет цена Дедов Морозов – от 450 грн до 2 тыс. грн.

Светящиеся фигурки зверей, снеговиков, Дедов Морозов смотрятся очень красиво, но и стоят внушительно – от 1200 грн до 8 тыс. грн.

Для придания дому большей романтичности и сказочности можно приобрести фонарь-подсвечник – цена колеблется в пределах 250-350 грн.

Непременная атрибутика Нового года – хлопушки, бенгальские огни, серпантин – стоят сравнительно недорого. Цена самой маленькой хлопушки (16 см) около 15 грн, самой большой (80 см) – 90 грн. Коробочку бенгальских огней в зависимости от размера можно купить по цене от 15 грн до 50 грн. Серпантин – порядка 20-30 грн.

Отмечается большое разнообразие петард. Выстроенные батареи фейерверков в Мариуполе (а это все-таки зона проведения операции Объединенных сил) навевают не праздничные, а – военные ассоциации. Велика аналогия с боевыми артбатареями.

Разброс «стрелялок» и цен велик. Самые дешевые маленькие петарды (типа «Корсар») стоят 30-35 грн. Небольшую салютную установку можно купить за 250-300 грн, салют на 86 выстрелов обойдется в сумму 800-900 грн. Кому не жалко спускать деньги в праздничное небо могут приобрести мощную салютную установку по цене от 4 тыс. грн до 6 тыс. грн.

И, конечно же, в каждом тематическом отделе предлагается огромный выбор символа 2019-го – на любой вкус и кошелек. От маленькой гипсовой фигурки хрюшки за 20 грн до красавицы-свинки из фарфора за 1500 грн.

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