На 60 дней: Верховная Рада рассмотрит вопрос о введении военного положения. Новости

Завтра, 27 ноября, Верховная Рада Украины должна собраться на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о введении в стране военного положения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 ноября, в ходе ночного экстренного заседания Совета национальной безопасности Украины заявил президент страны Петр Порошенко.

В частности, в связи с агрессией России 25 ноября в Азово-Керченской акватории в ходе заседания глава СНБО Александр Турчинов предложил ввести в Украине военное положение сроком на 60 дней.

«Пять лет Россия ведет гибридную войну против Украине. Но впервые неприкрыто российские войска атаковали украинские Вооруженные силы. Раньше они делали это не открыто, не используя, например, знаков различия… В этой связи предлагается президенту Украины ввести в стране военное положение сроком на 60 дней», – отметил Турчинов относительно атаки украинских кораблей в Азово-Керченской акватории.

Данное предложение поддержали все участники заседания. При этом президент Петр Порошенко акцентировал, что военное положение – это «не объявление войны», а форма защиты государства от агрессии со стороны России. «Военное положение вводится исключительно для обороны Украины на фоне роста агрессии и акта неприкрытой агрессии со стороны Российской Федерации. Военное положение не означает нашего отказа от политико-дипломатического урегулирования освобождения украинской территории. Мы имеем намерение придерживаться всех международных обязательств, включая, Минские соглашения. И я обращаюсь к Верховной Раде с просьбой собраться на внеочередную сессию… и надеюсь, что завтра ВРУ примет соответствующее решение», – резюмировал Порошенко.

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Два малых бронированных артиллерийских катеров и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В Федеральной службе безопасности России заявили, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранен один член экипажа.

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