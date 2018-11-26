Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в Азовском море. Новости

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в Азовском и Черном морях. Об этом в своем Twitter сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

По ее информации, экстренное заседание Совбеза ООН состоится сегодня, 26 ноября, в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщила экс-спикер МИД Украины, посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в своем Twitter, Украина настаивает на экстренном заседании Совбеза ООН из-за обострения ситуации в Азовском море.

«Опасные происшествия в Азовском море свидетельствуют о том, что новый фронт агрессии России открыт. Украина призывает к экстренному заседанию Совета безопасности ООН», – написала она.

Ранее об обращении Украины в Совбез ООН в связи с провокациями Российской Федерации в Азовском море и Керченском проливе сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катеров и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранен один член экипажа. Позже стало известно, что в результате нападения российских спецназовцев ранены 6 украинских моряков.

В ходе ночного экстренного заседания СНБО Украины президент Петр Порошенко заявил, что завтра, 27 ноября, Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание по поводу введения военного положения сроком на 60 дней.

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