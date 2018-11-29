Слон в посудной лавке: Кравчук о поведении России в Керченском проливе. Новости

США постоянно говорят и вводят санкции против Российской Федерации в поддержку Украины, но европейские страны не так решительно ведут себя по отношению к России даже после открытой атаки российских войск на украинские суда в Керченском проливе. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«И сейчас Трамп сказал, что США будут усиливать санкции в связи с тем, что Россия не хочет выполнять ни Минские соглашения, ни другие международно-правовые нормы, а конфликт в Керченском проливе – это один из примеров того, как Россия ведет себя как слон в посудной лавке», – сказал он.

По его мнению, Германия и Франция не хотят усиливать санкции в отношении России из-за бизнес-интересов.

«У них есть свои интересы. Часто европейская политика имеет зеленый цвет – цвет доллара. Когда речь идет о "Северном потоке", решает не только Меркель, решают люди, которые заинтересованы, чтобы он был, а если они заинтересованы, то западная демократия учитывает интересы людей», – считает Кравчук.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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