Наконец-то: В Донецке возле кафе «Сепар» убрали все ограждения и открыли проезд (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке на месте ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко возле кафе «Сепар» открыли проезд. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, 24 ноября вoзле кафе уже были убраны всe ограждения и открыли прoезд. Дончане публикуют соответствующее фото:

Жители Донецка говорят о том, что такие меры были не нужны, и проезд можно было открыть сразу же:

Сергей: «Наконец-то!»;

Алекс: «Инаугурировался же ш...»;

Петр: «А сразу нельзя было это сделать – через неделю-две после взрыва?».

Напомним, 31 августа в центре Донецка произошел взрыв, соответствующие фото появились в соцсети. Со временем выяснилось, что взрыв прогремел в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев.

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