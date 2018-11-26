В Донецке легковой автомобиль сбил женщину (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в Кировском районе произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как отмечают дончане, авария произошла в микрорайоне Текстильщик 25 ноября. Очевидцы пишут, что женщина-пешеход переходила в неположенном месте, и ее сбил легковой автомобиль. Женщина жива, с места происшествия ее забрала «скорая помощь».

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