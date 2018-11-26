В НАТО отреагировали на агрессию России в Азовском море. Новости

Североатлантический Альянс внимательно следит за развитием событий в Азовском море и Керченском проливе и призывает к деэскалации напряжения. Об этом в своем Twitter заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

«НАТО полностью поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность, включая ее навигационные права в территориальных водах. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты на Азовском море в соответствии с международным правом», – написала она.

«На последнем Брюссельском саммите в июле лидеры Альянса выразили Украине свою поддержку и четко заявили, что российская милитаризация Крыма, Азовского и Черного морей создает дальнейшие угрозы независимости Украины и подрывает стабильность всего региона», – заявила пресс-секретарь НАТО.

Как сообщалось ранее, сегодня, 26 ноября, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в Азовском и Черном морях.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катеров и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков.

В ходе экстренного заседания СНБО Украины президент Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание по поводу введения военного положения сроком на 60 дней. Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.

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