В НАТО отреагировали на агрессию России в Азовском море. Новости

Североатлантический Альянс внимательно следит за развитием событий в Азовском море и Керченском проливе и призывает к деэскалации напряжения. Об этом в своем Twitter заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

«НАТО полностью поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность, включая ее навигационные права в территориальных водах. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты на Азовском море в соответствии с международным правом», – написала она.

«На последнем Брюссельском саммите в июле лидеры Альянса выразили Украине свою поддержку и четко заявили, что российская милитаризация Крыма, Азовского и Черного морей создает дальнейшие угрозы независимости Украины и подрывает стабильность всего региона», – заявила пресс-секретарь НАТО.

