Россия сознательно пошла на эскалацию в Азовском море, – эксперт. Новости

Самая главная проблема даже не военном столкновении украинских и российских кораблей в Азовском море, а в том, как это обосновали в России. Об этом заявил военно-политический эксперт Андрей Пионтковский.

«Самая серьезная эскалация в обосновании этой атаки – что было заявлено российскими официальными лицами и их пропагандистами на российских каналах, когда два украинских корабля пытались войти в Керченский пролив: "Пытались войти в территориальные воды России"», – сказал он.

«То есть Россия официально тем самым объявила все Азовское море принадлежащим исключительно ей, нарушая десятки договоров, в том числе Конвенцию о морском праве, а также действующий украинско-российский договор, который гарантирует полную свободу судоходства России и Украине», – продолжил Пионтковский.

По его мнению, такие действия можно расценить, как «сознательное повышение уровня конфликта». «Это сознательная эскалация не только в конфликте с Украиной, может быть даже прежде всего в сознании Путина и его окружения – в конфликте с Западом», – считает эксперт.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков.

В ходе экстренного заседания СНБО Украины президент Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание по поводу введения военного положения сроком на 60 дней. Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.

Сегодня, 26 ноября, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в Азовском и Черном морях. В НАТО уже отреагировали на агрессию России в Азовском море, выразив Украине поддержку. В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

Читайте также: