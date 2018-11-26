Второй просчет Путина: Эксперт об эскалации в Азовском море . Новости

Для осознанной эскалации конфликта в Азовском море у президента России Владимира Путина есть внутренний мотив, но он недооценил последствия этого в реакции международного сообщества и российского населения. Об этом заявил военно-политический эксперт Андрей Пионтковский.

«У для этого есть внутренний мотив – резкое падение популярности Путина после введения пенсионной реформы, разочарование очень многих его сторонников, и ему нечего предложить российскому населению, кроме еще одной большой дозы имперского величия, как он это сделал в 2014 году с "Крым – наш", и это сработало», – сказал он.

По его словам, этой «дозы» пропаганды российскому обществу хватило на несколько лет, но это больше не действует на настроения населения РФ, а обострение в Азовском море «не сработает». «Этот имперский наркотик уже приелся, он не работает. В историческом соревновании телевизора с холодильником в России победу одерживает холодильник, его содержимое людей интересует больше, чем пропагандистские программы. Это второй просчет Путина и с международной реакцией», – продолжил Пионтковский.

«Международное положение Украины сейчас неизмеримо более прочное, чем 4 года назад, когда Запад был захвачен врасплох и хотел бы спустить эту проблему на тормоза. Сейчас очень сильная проукраинская позиция и в США. Никакой Трамп и его особые отношения с Путиным этому не помешают, потому что американский политический класс исключительно консолидирован в вопросе помощи Украине», – подчеркнул эксперт.

Он также считает, что самая главная проблема даже не военном столкновении украинских и российских кораблей в Азовском море, а в том, как это обосновали в России.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков.

В ходе экстренного заседания СНБО Украины президент Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание по поводу введения военного положения сроком на 60 дней. Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.

Сегодня, 26 ноября, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в Азовском и Черном морях. В НАТО уже отреагировали на агрессию России в Азовском море, выразив Украине поддержку. В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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