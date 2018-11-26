Сводка из зоны ООС за 25 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) 9 раз применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В ходе боевых действий ранения получили 2-е военнослужащих Объединенных сил. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник осуществлял обстрелы украинских оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское, Травневое, Пески, Красногоровка, Чермалык, Павлополь и Лебединское. Здесь НВФ вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибром 82 мм противник обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Малинового, Водяного, Луганского, Новолуганского и Чермалыка. Минометы калибром же 120 мм противник трижды применил у Троицкого и 1 раз – в районе Луганского.

С начала суток противник огневой активности в районе проведения Операции объединенных сил не проявлял.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военнослужащие за сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество боеприпасов – 99 единиц. Под огнем оказались поселок шахты "Трудовская" и село Яковлевка, расположенные на окраине и в окрестностях Донецка, а также район Донецкого аэропорта; Ясиноватая и прилегающие к ней села Крутая Балка, Васильевка, а также поселок Красный Партизан (после переим.: Бетманово – прим. ред.); горловские поселки шахты им. Гагарина, Зайцево; села Саханка, Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.). При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново, сел Сокольники и Красный Яр. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС».