Концерт российских исполнителей в «ЛНР» обернулся скандалом: В ДК не пустили большинство зрителей (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске прошел концерт российских исполнителей. Концерт обернулся скандалом: зал дворца культуры им. Ленина не вместил всех желающих, и люди, в том числе с маленькими детьми, были вынуждены мерзнуть на улице. Посмотреть выступление смогли лишь «свои», причем оставались свободные места. Об этом возмущенно пишут местные жители в соцсетях.
«Концерт российских ноунеймов (Натана и Эльвиры) обернулся скандалом. Было объявлено, что он будет бесплатным (вход свободный). В итоге пришли люди к ДК им. Ленина, и большинство не пустили. При этом места свободные были. Сочувствовать этим людям я, конечно, не стал бы, наоборот, лучше подышать свежим морозным воздухом, чем насиловать свои уши», – отмечает автор поста в местном паблике.
Жители Луганска комментируют ситуацию:
- Наталия: «Там еще мамки с детьми возмущались, что их не пустили на концерт. Зачем туда вести маленьких детей?»;
- Ксюша: «Надо было раньше идти»;
- Иван: «Вся городская инфраструктура ветшает, а концерты продолжаются...»;
- Лилия: «Та пригласительные по министерствам раздают, обычным людям на такие "бесплатные концерты" нефиг соваться, одним словом»;
- Влад: «К нам только российские ноунеймы и едут, а бухать людям на площади и под г**но нравится, судя по количеству пришедших».
Информацию о том, что зал не вместил желающих, подтвердил сотрудник «министерства культуры ЛНР» Александр Безгодков, его комментарий был опубликован на местных интернет-ресурсах.
Как утверждает Безгодков, зрителями концерта стали более 1500 зрителей, но желающих посмотреть на российских звезд было гораздо больше. «Представитель министерства извинился перед жителями, которые не смогли попасть в зал, пояснив, что в соответствии с техникой безопасности дворец культуры может вместить лишь ограниченное число человек», – пишут на местных интернет-ресурсах.
Также люди отмечают «странную организацию» концерта. «Все для народа. А вообще, странная организация, конечно. Неужели сложно было предугадать, что людей может прийти больше, чем вмещает ДК им. Ленина?», – пишет житель Луганска.
Кроме того, люди рассказывают и о том, как мужчины в камуфляжной форме разгоняли собравшихся у ДК людей. «Почему-то все молчат, как пришли в камуфляже и начали, без слов, тупо сталкивать людей со ступенек. При мне лично девочка упала, и по ней люди протоптались . Неужели сложно было сказать 2 слова: мест нету? Или повесить вывеску с подобными словами. Час люди простояли, пришли, силой растолкали, херои…», – пишут луганчане, добавляя, что на концерт попали все «свои, которых затащили внутрь».
Жители Луганска возмущены подобной ситуацией:
- Жека: «Значит, в холодное время года никаких концертов! Или давайте всем миром строить концертную площадку»;
- Сергей: «Республика, х**е…»;
- Надежда: «Позорище».
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