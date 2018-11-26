В Министерстве ветеранов Украины займутся созданием нормативной базы. Новости

Министерство ветеранов Украины в первую очередь займется созданием актуальной нормативной базы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве сообщила министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз.

Среди основных проблем ветеранов эксперты выделяют следующие:

недостаточное финансирование программ для ветеранов;

беспредел чиновников;

отсутствие единого реестра ветеранов:

отсутствие системной поддержки ветеранов.

«Цели и задачи министерства будут включать создание нормативной базы, в том числе и закон о ветеранах и членах их семей. Я уверена, что совместно с проектным офисом реформ мы сможем через две недели начать общественное обсуждение его содержания», – сообщила Фриз.

«Кроме того, через широкие общественные обсуждения мы будем решать вопрос статуса участников боевых действий и добровольцев, соответствующих государственных гарантий потребностей ветеранов и верификации данных при создании государственного реестр ветеранов. Мы будем настаивать на упрощении процедур для оформления тех или иных льгот», – добавила министр.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины создал Государственную службу Украины по делам ветеранов, ликвидировав Государственную службу Украины по делам ветеранов войны и участников АТО. 22 ноября в Верховной Раде депутаты приняли решение о назначении Ирины Фриз министром по делам ветеранов.

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