Устав МВФ запрещает давать кредиты странам с военным положением, – эксперт. Новости

Если в Украине будет введено военное положение, Международный валютный фонд (МВФ) не сможет выделить кредит, потому что это запрещено его Уставом. Об этом заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

«Я так понимаю, в этом есть хитрый трюк. Я не могу утверждать, но, наверное, правительство Украины и президент знают, что кредита МВФ в этом году не будет. Исходя из этого и вводят военное положение, все равно кредита не будет, а закончится военное положение – можно брать. Причем можно будет объяснить: "Вот, видите, почему нет кредита? Военное положение". Не исключена и такая ситуация, потому что по закону МВФ не имеет право дать кредит», – сказал он.

«Хотя МВФ не имеет права давать кредиты и странам, которые объявили дефолт, но в виде исключения – Госдепартамент США дал команду МВФ, и МВФ принял отдельное решение и дал Украине кредит в 2015 году, хотя по закону нельзя было этого делать. Ну, немножко нарушили», – отметил Охрименко.

Как введение военного положения в Украине отразится на выделении финансовой помощи Международный валютный фонд пока не комментирует.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков.

В ходе экстренного заседания СНБО Украины президент Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание по поводу введения военного положения сроком на 60 дней. Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.

Сегодня, 26 ноября, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в Азовском и Черном морях. В НАТО уже отреагировали на агрессию России в Азовском море, выразив Украине поддержку. В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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