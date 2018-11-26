На создание Министерства по делам ветеранов может уйти более полугода. Новости

Формально Министерство по делам ветеранов через 100 дней с момента своего создания должно отчитаться о проделанной работе, но юридическая процедура организации нового ведомства намного дольше. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз.

«В эту среду будет принято постановление о создании Министерства по делам ветеранов. Также я надеюсь на то, что правительство примет постановление об утверждении комиссии по ликвидации Государственной службы по делам ветеранов», – сказала она.

По ее словам, после этого нужно будет «максимальное содействие», чтобы положение о Министерстве по делам ветеранов «нашло понимание в профильных министерствах и было принято без промедления».

«После того, как будет принято положение, оптимистично я могу говорить о двух неделях, если за две недели не выйдет, я буду говорить в паблике, почему не вышло. Именно после принятия положения мы можем запускать конкурс на должность государственного секретаря, который будет длиться 45 дней. Только после этого мы можем утверждать штатную структуру и бюджетное финансирование министерства. Это январь», – продолжила Фриз.

«Процедура формирования самого министерства может продолжаться до июня, потому что юридически Министерство может считаться функциональным, когда у него есть комплектация на 30%», – добавила министр.

Она также сообщила, что Министерство ветеранов Украины в первую очередь займется созданием актуальной нормативной базы.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины для формирования нового министерства создал Государственную службу Украины по делам ветеранов, ликвидировав Государственную службу Украины по делам ветеранов войны и участников АТО. 22 ноября в Верховной Раде депутаты приняли решение о назначении Ирины Фриз министром по делам ветеранов.

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