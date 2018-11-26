В Макеевке в ДТП пострадал ребенок. Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) в ДТП, которое произошло в воскресенье, 25 ноября, пострадал ребенок. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что авария произошла в Кировском районе города. «Вблизи остановки общественного транспорта "Горки", водитель автомобиля "ВАЗ-2104" не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП 12-летний пассажир авто получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.

За минувшие выходные дни в «ДНР» зарегистрировали 3 ДТП, в которых 3 человека получили телесные повреждения, еще 4 аварии – без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения.

Всего в «ДНР» с начала года зафиксировали 40 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 2 несовершеннолетних погибли, около 60 были травмированы.

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