Не «Аркан»: При пересечении линии разграничения сведения вносят в базу «Гарт-1». Новости

На украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) для учета граждан, пересекающих линию разграничения, используется не система «Аркан», а система «Гарт-1». При этом обе эти системы интегрированы с единой базой данных о гражданах. Об этом говорится в ответе администрации Государственной пограничной службы Украины на запрос общественной организации «Донбасс SOS».

«Система "Аркан" не используется для пересечения линии разграничения. Обработка информации о лице осуществляется с использованием системы приграничного контроля "Гарт-1" Государственной пограничной службы Украины… путем наполнения базы данных "Сведения о лицах, которые пересекли государственную границу Украины"», – говорится в ответе.

В «Донбасс SOS» уточняют, что в соответствии с Положением о базе данных «Сведения о лицах, которые пересекли государственную границу Украины», эта база является автоматизированным банком данных сведений о гражданах Украины, иностранцах и лицах без гражданства, зарегистрированных в пунктах пропуска через государственную границу (в случае пересечения линии разграничения – через КПВВ) и является составляющей частью систем «Гарт» и «Аркан».

При этом, судя из ответа Госпогранслужбы, система «Аркан» не интегрирована:

ни с Единой информационной базой данных ВПЛ (хотя Госпогранслужба неоднократно поднимала этот вопрос перед Министерством социальной политики);

ни с Реестром разрешений для перемещения лиц в районе АТО.

Уточняется, что система «Аркан» работает круглосуточно, как и ее составляющие.

«В Базу данных ("Сведения о лицах, которые пересекли государственную границу Украины", – прим. ред.) вы попадаете только тогда, когда вас туда вносят с использованием соответствующих технических средств (специальные рабочие места: или стационарные, или мобильные). Внесение информации осуществляется пограничниками на КПВВ: данные о вас, дата и время пересечения. Другими словами в Базу данных вы попадаете только тогда, когда другой человек, имея специальное оборудование, вас в эту Базу данных "впишет". За внесение недостоверной информации или несанкционированное внесение изменений предусмотрена ответственность, в том числе уголовная», – уточняют в «Донбасс SOS».

Как сообщалось ранее, система «Аркан» (трансформация т. н. «списков СБУ») используется Пенсионным фондом Украины для контроля за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе. Согласно законодательству, если человек находился на неподконтрольной украинской власти территории более 60 дней, то ему приостанавливается выплата пенсий и иных социальных пособий.

Общественники рассказали, как выглядят «списки СБУ», а правозащитники на основе имеющейся на данный момент информации о работе системы «Аркан» разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников. Переселенцы, которые ошибочно попадают в систему «Аркан», даже после подтверждения своего нахождения на подконтрольной Украине территории могут снова лишиться социальных или пенсионных выплат.

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