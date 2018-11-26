«Броник стоит, каска есть»: Фриз о мобилизации ветеранов боевых действий. Новости

Министерство по делам ветеранов не будет заниматься их мобилизацией, а многим участникам боевых действий на Донбассе это не нужно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз, комментируя возможное введение в Украине военного положения.

«Имея возможность сегодня ночью просмотреть множество персональных страничек ветеранов, я поняла, что отдельных призывов к ним не нужно. Почти каждый из них говорил о том, что: "Рюкзак готов, броник стоит, каска есть. Ждем вызов"», – сказала она.

«Поэтому говорить о необходимости мобилизации не приходится, они ждут только команды», – отметила Фриз.

Она еще раз подчеркнула, что главная задача нового министерства сформировать актуальную и качественную нормативную базу, которая будет эффективно работать для защиты прав каждого ветерана.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков.

В ходе экстренного заседания СНБО Украины президент Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание по поводу введения военного положения сроком на 60 дней. Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.

Сегодня, 26 ноября, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в Азовском и Черном морях. В НАТО уже отреагировали на агрессию России в Азовском море, выразив Украине поддержку. В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

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