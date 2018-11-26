Ситуация в пунктах пропуска днем 26 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 26 ноября ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «10:08. "Каргилл". Очередь на выезд из Донецка: льготка до моста, основная далеко на мосту»;

Nik: «11:49. Марьинка: в Донецк сразу на проверку. На "Каргилле" в Донецк около 40 машин и несколько льготы. Беременные инвалиды никуда не делись, прут»;

Арина: «13:26. "Каргилл" стоит, очередь льготная две машины в час, так как много "безбилетников". Из Курахово в Донецк машины движутся без остановки».

КПВВ «Новотроицкое»:

Виолетта: «9:03. Еленовка из Донецка – до поворота»;

Олег: «10:34. Еленовка в Украину. 120 машин и 40 – льгота»;

Мария: «14:06. Утром в Еленовке в Украину был капец. За 2,5 часа продвинулись на 10 машин. И это по льготной очереди. Проехали только в 11. Пеших на "Перлыне" много было в сторону Украины».

КПВВ «Гнутово»:

Людмила: «13:03. Гнутово: мы пятые на въезд в Украину. Подъехали 2 минуты назад»;

Людмила: «13:21. Гнутово: досмотр машины + паспортный контроль – 10 минут».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.