Обещаю очень тяжелую работу: Фриз о штате Министерства по делам ветеранов (Инфографика). Новости

В штате Министерства по делам ветеранов Украины будет около 350 штатных единиц, которые будут проходить строгий конкурсный отбор. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз.

«Если мы будем закладывать штатную структуру на уровне 346 человек, это значит, что 30% от этой цифры штатной структуры желательно, чтобы были именно ветераны», – сказала она.

По ее словам, новая структура будет максимально открыта для взаимодействия с общественностью и непосредственно ветеранами. «Отбор кадров в министерство будет на трехфазной основе – каждый из руководителей отделов, департаментов, кроме министра и заместителей министра, должен пройти конкурсный отбор, а дальше это касается всех – полиграф, собеседование и только потом назначение», – проинформировала Фриз.

«Собеседование не только с нашими кадровыми специалистами, но и с Советом ветеранов, который будет создан при министерстве ветеранов», – добавила министр.

Проект структуры Министерства по делам ветеранов Украины:

Фото: скриншот видео

Фриз также ответила на вопрос, как она намерена придерживаться вопроса гендерного равенства в работе нового министерства. «Все, кто хочет, пожалуйста, идите и работайте. Те, кто считает, что тут будет медом намазано, глубоко ошибается, очень тяжелая будет работа, а учитывая то, что работать будем 24/7 (круглосуточно, – прим.), обещаю всем очень тяжелую работу», – заявила она.

Министр подчеркнула, что главная задача нового министерства сформировать актуальную и качественную нормативную базу, которая будет эффективно работать для защиты прав каждого ветерана боевых действий. Она также сообщила, что для того, чтобы Министерство по делам ветеранов фактически заработало, понадобится не менее полугода.

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