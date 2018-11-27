Цель – избежать инвалидности: В Украине разработан законопроект о реабилитации . Новости

В Украине разработан законопроект «О реабилитации лиц, которые входят в состав сил безопасности и сил обороны, и некоторых других лиц», благодаря которому будут внедрены современные стандарты оказания реабилитационной помощи. Об этом «Донецким новостям» рассказала юрист программы «Советник по вопросам ВПЛ», одна из разработчиков законопроекта Ирина Лоюк.

Она отметила, что парадокс ситуации в Украине заключается в том, что сейчас у нас существует «реабилитация лиц с инвалидностью», то есть лиц с устойчивыми ограничениями жизнедеятельности. Это означает, что после того как человек получает серьезную травму, он сначала проходит множество обследований и комиссию, после этого получает статус «инвалидность» и только затем реабилитационную помощь.

Действующий на начало военных действий Закон Украины «О реабилитации инвалидов» не допускал возможностей предоставлять таким людям протезы и инвалидные коляски без соответствующего статуса. Несмотря на то, что в августе 2014 года набрали силы изменения в данный закон, согласно которым «технические и другие средства реабилитации» предоставляются участникам боевых действий независимо от установления статуса, катастрофическую ситуацию с реабилитацией это не изменило.

«Сейчас мы можем утверждать – в Украине не существует системы реабилитации в цивилизованном ее виде, когда целью является избежать инвалидности, а не компенсировать уже полученные ограничения жизнедеятельности», – констатировала Лоюк.

В этой связи группа разработчиков 14 месяцев работала над созданием проекта закона «О реабилитации лиц, которые входят в состав сил безопасности и сил обороны, и некоторых других лиц». «За это время мы рассмотрели около 500 предложений от более 50 лиц: государственных органов, институтов, заинтересованных специалистов в этой области», – дополнила юрист.

«В основу закона положены современное понимание о том, что реабилитация – одна из трех стратегий системы охраны здоровья, рядом с медициной и профилактикой. Реабилитация должна начинаться одновременно с представлением медицинской помощи и направляться на предотвращение инвалидности. Это означает, что если, например, человек сломал руку, ему не только оказывают медицинскую помощь, с проблемой начинает работать специалист по реабилитации, задача которого – восстановить все функции руки, предотвратить нарушения. Это ведет к еще одному новшеству проекта закона – работа мультидисциплинарной команды, которая должна принимать решения о наилучших способах восстановления нарушений жизнедеятельности человека», – разъяснила Лоюк.

Согласно законопроекту, реабилитация будет находиться в зоне ответственности Министерства охраны здоровья. «В этом случае, затраты бюджета будут несравнимо меньшими. Ведь материальная база для новой системы уже имеется и нужно немного переформатировать работу медицинских учреждений сектора безопасности и обороны, обучить специалистов по реабилитации, а также создать протоколы для реабилитации», – рассказала Лоюк.

«Понимая реабилитацию как отдельную стратегию системы охраны здоровья, мы говорим о том, что в Украине нужна не реформа реабилитации, а построение новой, современной системы реабилитации. Это огромный массив работы, который одномоментно невозможно реализовать. Но ситуация военных действий требует, люди получившие тяжелые ранения, травмы в ходе боевых действий, пережившие плен требуют решения проблемы. Именно поэтому необходимо менять систему, начиная с сектора безопасности и обороны», – продолжила она.

Ирина Лоюк акцентировала, что одним из разработчиков законопроекта является Вадим Свириденко – советник Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий: «Вадим Васильевич Свириденко – санитарный инструктор медицинской роты 128 отдельной горно-пехотной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Ссил Украины. Он в период с сентября по февраль 2014 года выполнял боевые задачи в зоне АТО в Донецкой и Луганской областях. Принимал участие в боях за Пески, Авдеевку, Дебальцево. 16 февраля 2015 года вместе с другими ранеными военнослужащими ВСУ находился в автомобиле «Урал», который должен был доставить их в госпиталь в городе Артемовск (сейчас – Бахмут). Во время следования до города автомобиль попал на заложенный боевиками фугас. В результате взрыва раненые бойцы ВСУ выпали из авто. Из-за 20-градусного мороза все раненые военные погибли, в живых остался только Вадим Свириденко. 19 февраля его нашла группа боевиков. После обмена солдата Свириденко врачи констатировали 4 степень обморожения кистей рук и стоп ног. В Киеве он перенес операции по их ампутации».

В заключении Лоюк отметила, что текст законопроекта уже готов, до конца года его внесут на рассмотрение в Верховную Раду. Разработчики надеются, что он будет принят в этом году. «Закон готовился как инициатива президента Украины. Это было сделано для того, чтобы ускорить его принятие», – резюмировала юрист.