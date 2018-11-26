Украина сохраняет за собой право на самозащиту: Климкин о ситуации в Азовском море. Новости

Россия абсолютно осознанно и спланированно осуществила акт агрессии в отношении украинских суден и украинских военных в Азовском море, соответствующие записи были сегодня, 26 ноября, в МИД Украины продемонстрированы послам. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Действия РФ и в Керченском проливе, и в Черном море являются применением силы и на территории Украины, и за границами 12-мильной зоны. Таким образом Россия нарушила все базовые фундаментальные нормы международного права в части ст. 2 Устава ООН. Действия Российской Федерации являются узурпацией суверенных прав Украины», – сказал он.
По его словам, все заявления России о якобы нарушении ее государственных границ, которые уже по определению нелегитимны, это манипуляции, поскольку есть решение Генеральной Ассамблеи ООН о непризнании аннексии Крыма, на основании которого против РФ были введены санкции.
«Действия РФ также являются нарушением свободы судоходства, нарушением статей 38 и 44 Конвенции ООН по морскому праву, которая очень четко и строго запрещает препятствовать мирному транзиту через Керченский пролив. Таким образом Россия подтвердила ничтожность международных соглашений о Керченском проливе и Азовском море. Мы понимаем, что Россия не планировала и не намерена их соблюдать. Соответственно, все российские манипуляции и ссылки на якобы общие внутренние воды Украины и России являются абсолютно безосновательными», – заявил Климкин.
«Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, как это предусмотрено статьей 33 Устава ООН, но, безусловно, сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций», – акцентировал глава МИД Украины.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введения военного положения в Украине.
Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков.
В ходе экстренного заседания СНБО Украины президент Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание по поводу введения военного положения сроком на 60 дней. Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.
Сегодня, 26 ноября, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в Азовском и Черном морях. В НАТО уже отреагировали на агрессию России в Азовском море, выразив Украине поддержку. В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.
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