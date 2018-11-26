Россия открыла огонь на поражение по украинским кораблям, – Воронченко. Новости

Россия открыла огонь на поражение по украинским кораблям в Керченском проливе, а это акт агрессии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Киеве заявил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

«Мы своевременно предупредили соответствующие структуры РФ относительно входа [украинских кораблей] в 12-мильную зону и свободный проход через Керченский пролив», – сказал он.

«Хочу подчеркнуть, что корабль имеет иммунитет, и это – территория суверенного государства, и все случаи зафиксированы нами – это навалы на борта кораблей, тараны кораблей, заходы вертолетов на боевой курс с захватом системы. Последний случай, когда огонь велся на поражение, попадает под акт агрессии в отношении морского судна», – продолжил Воронченко.

Он подчеркнул, что перемещение украинских кораблей осуществлялось мирно, в рамках запланированной ротации. «У нас не было никаких намерений провоцировать российскую сторону. Мы не нарушали нормы международно-морского права. Есть аудиозаписи ответов наших командиров кораблей относительно мероприятий, которые они проводили. Но со стороны РФ есть все явные признаки, которые можно предоставить в международные суды как агрессию», – сообщил командующий ВМС Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков.

В ходе экстренного заседания СНБО Украины президент Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание по поводу введения военного положения сроком на 60 дней. Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.

Сегодня, 26 ноября, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в Азовском и Черном морях. В НАТО уже отреагировали на агрессию России в Азовском море, выразив Украине поддержку. В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

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