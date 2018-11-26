Заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море: Что будет требовать Украина. Новости

На экстренном заседании Совета безопасности ООН в связи с ситуацией в Азовском и Черном морях первое и самое главное, что будет требовать Украина, – освобождение моряков. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Первое и это главное, мы будем требовать немедленного освобождения наших моряков, мы будем требовать освобождения захваченных судов. Мы будем требовать однозначного осуждения действий РФ, как в правовом, так и в политическом смысле. Нам важно, чтобы на заседании Совета безопасности от нашего представителя все услышали не только оценку, а именно то, как это происходило, что это были спланированные акты агрессии РФ против Украины, а не как сейчас манипулирует Россия – определенная последовательность событий, которая привела к захвату наших судов и ранению наших моряков. Мы хотим четко доказать вместе с фактами для всего мира, что это были спланированные, четко скоординированные действия», – сказал он.

По словам Климкина, акт агрессии – это не только захват и обстрел украинских судов. «Даже таран и то, что делали российские корабли в отношении наших, это тоже в соответствии с Резолюцией Генеральной ассамблеи № 3314, классический акт агрессии. И мы именно так будем это аргументировать», – отметил министр иностранных дел.

Как сообщалось ранее, сегодня, 26 ноября, в 19:00 по киевскому времени Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в Азовском и Черном морях.

Ранее об обращении Украины в Совбез ООН в связи с провокациями Российской Федерации в Азовском море и Керченском проливе сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катеров и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранен один член экипажа. Позже стало известно, что в результате нападения российских спецназовцев ранены 6 украинских моряков.

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