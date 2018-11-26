Украина не исключает дальнейших актов агрессии России, как на море, так и на суше, – Климкин. Новости

Украина не исключает дальнейших актов агрессии России, как на море, так и на суше. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы не исключаем, что Россия хотела действовать по сценарию, похожему на Грузинский сценарий. Мы не исключаем дальнейших актов агрессии, как на море, так и на суше. Это очень важно», – сказал он.

По словам Климкина, со стороны Украины будут предприняты определенные шаги. «Безусловно, дальнейшие шаги будут. Мы по факту не имеем дипломатических отношений. Это формальность, поскольку наши дипломаты в России по определению не могут осуществлять никакой дипломатической деятельности в стране-агрессоре. Они исключительно сосредоточены на том, чтобы помогать украинцам, в том числе, политическим узникам, но не только. Мы всегда исходили из этой позиции, но в сегодняшних условиях в целом пребывание на территории страны-агрессора является опасным для украинских граждан. Мы планируем ряд мероприятий, о них вы услышите в ближайшее время. Что касается российских дипломатов, конечно, они работают на спецслужбы и никаких функций тут в Украине у них быть не может. Но мы сейчас находимся в тесном контакте с нашими друзьями и партнерами и дальнейшие шаги, безусловно, будут. Ждите», – сообщил министр иностранных дел.

Он добавил, что нарушение Россией международного права должно стать предметом рассмотрения Совета безопасности. «Конечно, Россия будет манипулировать и пытаться блокировать это рассмотрение, поскольку она имеет право вето. Что касается заседания комиссии Украина-НАТО, то я не могу разглашать все содержание наших контактов с Альянсом, но, безусловно, мы говорим не только о заявлениях, но и о практических шагах. Мы говорим сейчас и с Европейским союзом, и с Большой семеркой также об увеличении давления на Россию, об увеличении санкций и четкой логике скоординированных действий», – отметил Климкин.

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков.

В ходе экстренного заседания СНБО Украины президент Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание по поводу введения военного положения сроком на 60 дней. Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.

Сегодня, 26 ноября, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в Азовском и Черном морях. В НАТО уже отреагировали на агрессию России в Азовском море, выразив Украине поддержку. В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

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