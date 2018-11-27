Заснежило и задождило: Как выглядит Донецк в последние дни осени (Фото). Новости

После в целом теплой осени ноябрь в неподконтрольном украинской власти Донецке отметился морозами. В последние дни ноября отмечался снегопад, который был не очень продолжительный, но успел укрыть асфальт и деревья снежным покровом.

Большинство деревьев еще не успели сбросить листву, а коммунальщики не во всех местах вывезли собранную. Листва начала опадать уже под грузом снега.

Правда уже вечером в понедельник, 26 ноября, на выпавший снег пошел дождь, усилив осенние сюрпризы природы.

Как выглядит Донецк в конце ноября – в фотографиях читателей «Донецких новостей» и местного фотографа Евгении Карпачевой.

Читайте также: