Не было ни одного случая, чтобы Россия смогла манипулировать понятием провокативности, – глава МИД Украины. Новости

Со стороны Украины не было ни одного случая, чтобы Россия смогла манипулировать понятием провокативности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя произошедшую ситуацию в Керченском проливе.

«Россия сейчас пытается манипулировать тем, что будто бы были какие-то провокации. Мы разобрали эту ситуацию почти по минутам. Не было ни одного случая, который может рассматриваться, даже притянутым за уши, как провокативный. Мы знаем, что на территории оккупированного Крыма есть подразделения российских Вооруженных сил, которые находятся в состоянии повышенной боевой готовности, мы знаем, что там делает Россия, мы знаем, каким образом Россия готовилась. Не было ни одного случая, чтобы Россия смогла манипулировать понятием провокативности. Все наши друзья и все наши партнеры это понимают», – сказал он.

По словам министра иностранных дел, у Украины есть все доказательства. «И мы их покажем всем нашим друзьям и партнерам», – отметил он.

Также Климкин прокомментировал возможность введения военного положения. «Что касается военного положения, вчера произошли акты прямой, не скрытой агрессии со стороны Российской Федерации относительно наших Вооруженных сил. Сейчас есть агрессия и на море также. То, что мы видим, то, что мы отслеживаем, анализируем – это реальная возможность дальнейших актов агрессии со стороны России. И использование вчерашних событий как сознательный подтекст для дальнейших действий. Именно поэтому и военным кабинетом, и на заседании СНБО обговаривался вопрос введения военного положения, и именно такая логика была доминирующей в процессе обсуждения», – подытожил он.

Как сообщалось ранее, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, заявил, что РФ таранит судно, двигавшееся в направлении Мариуполя (Донецкая обл.), захватывает украинские суда, и после этого обвиняет Украину в провокациях.

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков.

В ходе экстренного заседания СНБО Украины президент Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание по поводу введения военного положения сроком на 60 дней. Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.

Сегодня, 26 ноября, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в Азовском и Черном морях. В НАТО уже отреагировали на агрессию России в Азовском море, выразив Украине поддержку. В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Читайте также: