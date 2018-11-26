Легализация «евроблях»: Водители рассказали, как относятся к изменениям (Видео). Новости

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о растаможивании авто на еврономерах. Теперь украинцы должны платить таможенные пошлины или вносить залог за авто при въезде через границу. Автомобилей на номерах стран Евросоюза, в народе «евроблях», стало больше и на Донбассе. Машину, оформленную в Литве, можно не растаможивать на государственной границе и ездить.

Водители украинских автомобилей считают, что это не совсем справедливо. «Мне кажется, должен быть какой-то компромисс. Они должны обязательно растаможивать. Я сам родом из Грузии, я там видел, как машину покупают. Цены там совсем другие. Тут у нас на Украине другие. Но в любом случае должны растаможивать», – говорит житель Краматорска.

Олег ездит на отечественном авто. Багажник закрывается на клипсы от старых чемоданов, газовое оборудование вообще на крыше. Из-за высокой стоимости растаможки, приобрести машину за рубежом мужчине не по карману. «Я законопослушный гражданин жду, пока устаканится, чтобы поехать, купить, растаможить», – поделился он.

После многочисленных протестов, владельцам «евроблях» власть предложила льготное растаможивание. Президент обещает, что все деньги от этого отдадут пенсионерам. «Дали 50% скидку, если ты это быстро сделаешь. Не платить контрабандистам по 500 евро для того, чтобы они прикрывали, а заплати в бюджет. Каждая копейка, которая будет заплачена так называемыми евробляхерами, она пойдет украинскому пенсионеру. Напрямую – в Пенсионный фонд», – сказал Петр Порошенко.

Срок действия закона – 90 дней. Но водителей на еврономерах это не устраивает. Они перекрыли пункты пропуска на западной границе. «Нас в такой тупик поставили. Надо было предупреждение какое сделать, месяц, два или три людям дать, чтобы человек себе сориентировался», – сказал протестующий во Львовской области Владимир Швец.

В целом, протестующие заблокировали 8 пропускных пунктов. Полиция призывает их не нарушать общественный порядок. В МВД сообщили: легализации автомобилей в сервисных центрах проводят круглосуточно.

Напомним, что 20 ноября в Мариуполе (Донецкая обл.) прошла акция гражданского неповиновения владельцев автомобилей на еврономерах. Мариупольские водители присоединились к всеукраинскому протесту, который прошел в более чем 50 городах Украины. Главное требование протестующих – изменить стоимость растаможивания автомобилей из Европы.

Источник: ТК «Донбасс»

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