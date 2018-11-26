16 дней без насилия: В Краматорске женщин обучат самозащите (Видео). Новости

Сегодня, 26 ноября, в Краматорске (Донецкая обл.) стартовала акция «16 дней без насилия» к международному дню борьбы против насилия над женщинами. По инициативе ООН, символом акции был выбран оранжевый цвет – именно он привлекает внимание к проблемам угнетения женщин. Только по официальным данным, в Донецкой области ежегодно страдают от насилия более 4 тысяч женщин. Больше всего случаев зафиксировано в Мариуполе, Краматорске и Славянске.

В Краматорске акция «16 дней без насилия» стартовала у машиностроительной академии. «От мира в каждом доме к миру во всем мире. Вот мое глубокое убеждение, что каждый должен начинать с себя», – говорит член областной Лиги деловых и профессиональных женщин Виктория Косьяненко.

«В первую очередь нужно решить гуманитарную проблему. Чаще всего ссоры в семье происходят на материальной почве», – отмечает студент Петр.

Постепенно в регионе открывают специальные заведения, в которых женщина может скрыться от агрессора. «В области действует 3 заведения, но этих учреждений недостаточно. И поэтому мы на следующий год планируем в городах и районах, крупных громадах открывать такие приюты, приюты для лиц, пострадавших от насилия в семье», – сообщила начальник управления по делам семьи и молодежи Донецкой облгосадминистрации Лилия Золкина.

По программе Всемирной акции против насилия, краматорских женщин будут учить самозащите. «Мы рассматривали такие виды единоборств, как самбо, крав-мага, то есть те, которые действительно могут быть понятны любому простому обывателю, то есть доступны любому человеку. Мы не будем делать большие упоры на то, чтобы человек как-то профессионально учился наносить удары. Мы будем давать людям элементарные приемы, самые простые, те, которые они смогут понять», – рассказал командир роты специального назначения «Тор» батальона патрульной полиции Владислав Юров.

Акция «16 дней без насилия» продлится до 10 декабря.

Источник: ТК «Донбасс»