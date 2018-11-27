Выстрел – и ты уже покойник: В «ДНР» показали, как стреляли на «Донбасс Арене» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке провели соревнования по компьютерной игре Counter-Strikе и страйкболу. Об этом сообщает один из «республиканских» телеканалов.

Мероприятие проводили в подземном паркинге стадиона «Донбасс Арена», в нем приняли участие более 100 поклонников киберспорта.

Отмечается, что тем, кто прошел первый этап – Counter-Strikе – «предстояло взять в руки страйкбольные автоматы и сразиться уже в реальной жизни». Кроме «стрельбы», участники втоого тура также спасали заложника и обезвреживали муляж бомбы.

«В компьютерной игре человек не сразу умирает, а тут один выстрел – и ты уже покойник… Очень доволен, потому что круто», – прокомментировал участник соревнований Аркадий Степанин

Также в мероприятии приняли участие представители российского страйкбольного клуба.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube