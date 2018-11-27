Данные хранятся 5 лет: Как пенсионеру исправить ошибки в системе «Аркан». Новости

Сведения о гражданах, которые пересекли линию разграничения, хранятся в единой базе «Сведения о лицах, которые пересекли государственную границу Украины» в течение 5-ти лет, после чего уничтожаются. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS», ссылаясь на ответ Государственной пограничной службы Украины о работе системы по контролю за пересечением линии разграничения.

«Исключиться из базы данных до этого срока самостоятельно, по запросу не представляется возможным», – уточняют в «Донбасс SOS».

Точность внесения информации в базу данных «Сведения о лицах, которые пересекли государственную границу Украины» важна, т.к. база – составная часть системы «Аркан», на основании которой зачастую приостанавливаются выплаты пенсий и соцпособий переселенцам.

Удалить сведения из базы невозможно, но в нее можно внести изменения. «Если вы узнали о том, что о вас внесена недостоверная информация в базу данных, то необходимо уведомлять ГПСУ письменно. По результатам вашего обращения будет проведена проверка, и если будет установлен факт некорректного внесения информации о вас, информацию актуализируют (исправят)», – отмечают общественники.

Дополним, что на сайте Госпогранслужбы сообщается, что запрос (обращение) относительно информации из базы «Сведения о лицах…» подается только в письменном виде – почтовой связью по системе «Укрпочта» или лично в общественную приемную администрации ГПСУ.

В запросе должны быть указаны:

ФИО;

место жительства (место нахождения);

реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, который подает обращение (запрос);

если обращение подает представитель гражданина – приложить письменное согласия лица, в отношении которого запрашивается информация.

Также желательно указать дату рождения и гражданство, т. к. проверка информации по базе данных «Сведения о лицах, которые пересекли государственную границу Украины», осуществляется путем ассоциативного поиска по таким реквизитам – «гражданство», «ФИО», «дата рождения» (день, месяц и год).

При указании ФИО Госпогранслужба акцентирует внимание на следующую особенность поиска по базе данных. Для обеспечения однозначной идентификации лиц информация по реквизиту «Фамилия, имя лица» вводится буквами верхнего регистра (большими буквами) в именительном падеже:

для граждан Украины – только украинскими буквами;

для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь – русскими буквами;

для иностранцев и лиц без гражданства других государств – только латинскими буквами.

«Для более детального поиска информации в базе данных "Сведения о лицах, которые пересекли государственную границу Украины" и в связи с различными правилами транслитерации фамилии и имени, предлагаем Вам вместе с заявлением добавлять ксерокопии паспортных документов», – дополнили в ГПСУ.

Посылать запрос можно:

в общественную приемную Администрации Государственной пограничной службы Украины: 01601, г. Киев, ул. Владимирская, 30;

в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины: 01601, г. Киев, ул. Владимирская, 26 (с формами подачи заявлений можно ознакомиться на сайте Госпогранслужбы).

Также в ответе Госпогранслужбе на запрос ОО «Донбасс SOS» сообщалось, что на украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) для учета граждан, пересекающих линию разграничения, используется не система «Аркан», а система «Гарт-1». И что через систему «Аркан» период пребывания пенсионера-переселенца на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса сотрудники Пенсионного фонда Украины подсчитывают вручную.

Как сообщалось ранее, система «Аркан» (трансформация т.н. «списков СБУ») используется Пенсионным фондом Украины для контроля за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе. Согласно законодательству, если человек находился на неподконтрольной украинской власти территории более 60 дней, то ему приостанавливается выплата пенсий и иных социальных пособий.

Общественники рассказали, как выглядят «списки СБУ», а правозащитники на основе имеющейся на данный момент информации о работе системы «Аркан» разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников. Переселенцы, которые ошибочно попадают в систему «Аркан», даже после подтверждения своего нахождения на подконтрольной Украине территории могут снова лишиться социальных или пенсионных выплат.

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