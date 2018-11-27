Неудобств не будет: Военный комиссар рассказал, как в Покровске готовятся к вводу военного положения . Новости

Военные ждут четких инструкций по действию военного положения в Донецкой области. Об этом сегодня, 27 ноября, в комментарии «Донецким новостям» сообщил военный комиссар расположенного в Покровске (до переименования Красноармейск) Покровско-Ясиноватского ОГВК (объединенный городской военный комиссариат), подполковник Валерий Беляев.

Беляев напомнил, что военное положение в 10-ти областях Украины вводится уже завтра, 28 ноября, с 9 часов утра. Соответственно, у военных еще есть время получить и изучить соответствующие инструкции.

«Ждем пояснений от Главкома – какие будут ограничения по закону. Из уст президента вы, наверняка, слышали, что права и свободы граждан не будут ограничены. Теперь нам нужно получить соответствующее подтверждение в виде документа», – отметил военком.

Валерий Беляев подчеркнул, что в зоне ответственности Покровско-Ясиноватского ОГВК паники не наблюдается. И высказал надежду, что ее не будет. «Мне кажется, что гражданские лица практически не заметят введения военного положения. Мы, военные, постараемся сделать так, чтобы оно создавало как можно меньше неудобств», – заверил подполковник.

По его словам, как только ситуация окончательно прояснится, будет собран брифинг для местных СМИ, во время которого будут даны четкие разъяснения.

Как сегодня ранее пояснил начальник отдела по вопросам гражданской защиты, оборонной и мобилизационной работы Славянского городского совета Сергей Никулеско, жители Донецкой области могут не беспокоиться об ограничении своих прав и свобод. Пока полная или частичная мобилизация не планируется, но не исключена вероятность проведения проверочных сборов.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли, в результате чего ранены 6 украинских моряков. В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных, и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за введение в 10-ти областях страны военного положения сроком на 30 дней, начиная с 9:00 28 ноября.

Читайте также: