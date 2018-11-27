Больше продают: Из-за военного положения на рынке обмена валют Славянска ажиотажа нет (Фото). Новости

После информации о введении военного положения в Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 27 ноября, паники и ажиотажа вокруг курса валют особо не наблюдается. Как передает корреспондент «Донецких новостей», и в обменных пунктах города, и в отделениях банков очередей и массовой скупки или «сброса» валюты нет.

«В наличии у нас всегда есть валюта, но больше – продают. Потому что курс со вчерашнего дня поднялся и, естественно, продажа немножко упала. Например, утром вчера была продажа доллара по 28,12 грн. К вечеру уже было 29,99 грн. Естественно, когда курс начал подыматься, немножко спрос упал», – рассказала сотрудница пункта обмена валют, который расположен в помещении городского Главпочтамта.

Как уточнила девушка, на сегодняшний день стоимость валюты в их пункте составляет:

доллар: продажа – 28,50 грн, покупка – 33,50 грн;

евро: покупка – 32,10 грн, продажа – 35,00 грн;

рубль: продажа – 4,20 грн, покупка – 4,60 грн.

Центральное отделение «ПриватБанка» Славянска также работает в штатном режиме. Специалисты обслуживают жителей города, возле касс – небольшие очереди. К банкоматам – свободный доступ. «Во второй половине месяца наши клиенты приходят оплачивать коммунальные услуги, поэтому людей больше», – уточнила представитель отделения банка.

На вопрос корреспондента – ощущаются ли изменения в работе отделения в связи с последними событиями в Украине, она ответила: «Еще нет. Мы пережили не только такое, и я надеюсь, что все будет в порядке».

Курс валют в «ПриватБанке» в первой половине дня:

доллар: продажа – 28, 20 грн, покупка – 28, 90 грн;

евро: покупка – 31,90 грн, продажа – 32,90 грн;

рубль: продажа – 3,80 грн, покупка – 4,20 грн.

Напомним, сегодня, 27 ноября, в Славянском горсовете сообщили, что жители Донецкой области могут не беспокоиться об ограничении своих прав и свобод с вводом военного положения. Пока полная или частичная мобилизация не планируется, но не исключена вероятность проведения проверочных сборов. В военном комиссариате Покровска уточнили, что военные ждут четких инструкций по действию военного положения в Донецкой области, паники не наблюдается.

Читайте также: