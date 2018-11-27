Заснеженное поле и пустующие трибуны: В Донецке показали «Донбасс Арену» в ноябре (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке показали, как выглядит стадион «Донбасс Арена» в ноябре. Кадры со стадиона показали в сюжете одного из местных телеканалов.
В «ДНР» заявили, что сейчас на «Донбасс Арене» – покрытое снегом поле и пустующие трибуны, стадион открыт лишь для экскурсий. В частности, экскурсии проводят для школьников.
Как уверяют в «ДНР», ничего внутри и снаружи – не меняли. На экскурсии показывают поле, трибуны, раздевалки, игровой туннель, музей. В музее остались документы, призы, личные вещи легендарных игроков горняцкой команды.
Как сообщалось ранее, в мае 2019 года «власти ДНР» хотят провести на «Донбасс Арене» футбольный матч между сборными «ДНР» и частично признанной республикой Абхазия.
В апреле 2018 года в парке стадиона демонтировали инсталляцию FCSD (аббревиатура названия ФК «Шахтер» на английском языке – Football Club Shakhtar Donetsk), и вместо футбольной команды появились поздравления с майскими праздниками с символикой «ДНР». Осенью 2017 года в Донецке на мариупольской трассе срезали борд ФК «Шахтер» с призывом «До встречи в Донецке».
Также сообщалось, что на самом стадионе работает музей ФК «Шахтер», который в «ДНР» открыли в мае этого года.
Напомним, блогер показал, как в начале ноября выглядит территория с обратной стороны «Донбасс Арены».
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