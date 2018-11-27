Германия выделила 5 млн евро на развитие самозанятости переселенцев. Новости

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в конце октября 2018 года подписало меморандум о сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ) по привлечению финансовой помощи от Федерального правительства Германии в сумме 5 млн евро, которую направят на помощь в трудоустройстве переселенцев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал заведующий сектором экономического анализа МинВОТ Дмитрий Малышев.

«Будет проведено 136 тренингов по развитию самозанятости. 3400 ВПЛ и членов принимающих громад получат необходимые знания для занятия и развития самозанятости», – сказал он.

По его словам, в частности, в рамках этого проекта 2025 участников смогут получить гранты на покупку оборудования и открытие собственного бизнеса. Из них для 1150 человек предусмотрены гранты в размере до 650 евро. Еще 825 участников получат гранты на ведение микропредпринимательства в размере до 2,5 тыс. евро, а 50 предпринимателей получат гранты на расширение существующего бизнеса.

«Этим проектом также предусмотрено проведение исследования с целью изучения рынков и целесообразности внедрения механизма кредитования предпринимательской деятельности населения, которое пострадало в результате вооруженного конфликта», – проинформировал Малышев.

Напомним, планом реализации Стратегии интеграции ВПЛ предусмотрено выполнение программных мероприятий по трем стратегическим направлениям.

Как сообщалось ранее, в Министерстве социальной политики Украины создана рабочая группа для разработки нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения прав и свобод ВПЛ и других уязвимых групп населения, пострадавших от вооруженного конфликта.

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