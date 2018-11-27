Почему переговоры в Минском формате не панацея, – мнение. Новости

В Украине засвидетельствовали акт вооруженной агрессии России 20 февраля 2014 года, и уже тогда, а не сейчас в связи с ситуацией в Азовском море, украинские власти должны были обратиться к странам-гарантам Будапештского меморандума, а Минские соглашения – не панацея для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Такое мнение озвучил правозащитник Станислав Батрин.

«С этого момента нужно было инициировать переговоры в рамках Будапештской группы», – считает он.

Правозащитник напомнил, что Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. «На этом документе, где обозначены гарантии территориальной целостности Украины, нерушимости границ, об исключении возможности подписантов любого давления на Украину, есть подписи ведущих стран мира – США, Великобритании и, конечно, Российской Федерации», – отмечает Батрин.

По его словам, Минские соглашения, которые сегодня «подаются обществу, как панацея», несравнимы с Будапештским меморандумом ни по дипломатическому, ни по юридическому, ни по представительскому уровням.

«В Будапештском меморандуме под гарантиями государственной безопасности Украины стоят подписи [лидеров] ведущих стран мира. У всех граждан Украины только один вопрос: "Каким образом можно было в 2014 году забыть об этом документе?" Тут есть определенный диссонанс. Еще в начале этого года президент заявлял о том, что этот документ не действует, а сегодня, когда есть акт вооруженной агрессии в первую очередь обращает внимание на то, что этот документ есть, и просит гарантию Будапештского меморандума», – говорит эксперт.

«Проблема "Минска" в том, что "Минск" – это способ локального урегулирования ситуации на Донбассе. Посмотрим на состав переговорщиков, которые ведут Минск. В украинском обществе есть большие сомнения, что переговорщики от Украины могут каким-то образом влиять на агрессора. Мы не можем решить вопрос ни с освобождением заложников, ни о восстановлении территориальной целостности, потому что с одной стороны нам навязывают, что переговоры ведет Украина и восток Украины. И проблема в том, что под этим документом действительно подписи Захарченко и Плотницкого», – продолжил Батрин.

Он отметил, что в такой ситуации и за таким столом переговоров ни США, ни Великобритания находиться не могут. «Минские соглашения – это вообще не юридический документ. Это не тот уровень переговорной группы, с которой можно сидеть за столом переговоров. Стоит отметить, что среди этих участников есть лица, в отношении которых США ввели санкции», – добавил юрист.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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